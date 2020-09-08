Защитнику Динамо Никите Бурде придется ложиться под нож на этой неделе.

Операция 25-летнего центрбека в Мюнхене запланирована на среду (9 сентября), информирует официальный сайт киевского клуба.

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Сегодня Бурда сдал тест на коронавирус, результат которого станет известен вечером. Если все будет хорошо, то немецкие врачи смогут провести операцию на ахилловом сухожилии игрока Динамо.

Добавим, что Никита только недавно восстановился от другого повреждения, из-за которого пропустил почти год. Реабилитация после новой операции может длиться около 6 месяцев.

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