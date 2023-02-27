Динамо готується до відновлення офіційного сезону після насиченої підготовки в Туреччині.

Сьогодні (27 лютого) зранку перша та юнацька команди "біло-синіх" вилетіли з Анталії до Кишинева, а потім автобусом дістануться Києва, інформує офіційний сайт клубу.

Динамо оновило заявку на УПЛ – два повернення з Європи

З 20 січня команди Динамо тренувалися та проводили спаринги в турецькому Белеку. Сухі здобутки команди Луческу у 14 товариських матчах – 7 перемог, 4 нічиї та 3 поразки, різниця голів 23-12. Забивали 14 різних гравців, а найкращим бомбардиром став Олександр Караваєв з 4 точними ударами. Слід відзначити і повернення Владислава Супряги, у якого 3 голи.

Нагадаємо, Динамо відновлює офіційний сезон 4 березня матчем проти Інгульця. Кияни пішли зимувати на третій сходинці УПЛ з відставанням у 5 очок від лідера – СК Дніпро-1.

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