Динамо готовится к возобновлению официального сезона после насыщенной подготовки в Турции.

Сегодня (27 февраля) утром первая и юношеская команды "бело-синих" вылетели из Анталии в Кишинев, а затем автобусом достанутся Киева, информирует официальный сайт клуба.

Динамо обновило заявку на УПЛ – два возвращения из Европы

С 20 января команды Динамо тренировались и проводили спарринги в турецком Белеке. Сухие достижения команды Луческу в 14 товарищеских матчах – 7 побед, 4 ничьи и 3 поражения, разница голов 23-12. Забивали 14 разных игроков, а лучшим бомбардиром стал Александр Караваев с 4 точными ударами. Следует отметить и возвращение Владислава Супряги, у которого 3 гола.

Напомним, Динамо возобновляет официальный сезон 4 марта матчем против Ингульца. Киевляне пошли зимовать на третьей строчке УПЛ с отставанием в 5 очков от лидера – СК Днепр-1.

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