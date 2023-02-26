Динамо дозаявило на весняну частину УПЛ ще трьох футболістів, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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За списком А (гравці старші 21 року) кияни внесли голкіпера Валентина Моргуна (№ 51), а також півзахисників Богдана Лєднєва (№ 70) та Беніто (№ 77).

Нагадаємо, Лєднєв, який повернувся з оренди з угорського Фехервара, отримав важку травму – відновлення триватиме кілька місяців. Беніто в період з серпня 2021-го по червень 2022-го виступав на правах оренди за хорватську Горіцу.

До слова, свій перший офіційний матч у новому році Динамо проведе 4 березня проти Інгульця.

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