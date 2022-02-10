Делегація київського клубу прибула у столицю України з турецької Анталії.

Динамо, після заключного спарингу першого зимового збору з боснійським Широкі Брієг, повернулось до Києва, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Шедевр Гармаша у відеоогляді матчу Динамо – Широки Брієг – 4:1

Після приземлення в аеропорту "Бориспіль" гравці одразу роз'їхалися по домівках – тренерський штаб надав футболістам два вихідних дні.

Виліт на другий збір до Туреччини (і на третій загалом) запланований на ранок неділі, 13 лютого. Триватиме він до 22 лютого. В рамках третього етапу підготовки планується проведення п’яти спарингів, проте у програмі команди можливі зміни.

Динамо завершило турецький збір, розгромивши Широки Брієг – розкішний гол Гармаша, несподіваний найкращий бомбардир