Делегация киевского клуба прибыла в столицу Украины из турецкой Анталии.

Динамо, после заключительного спарринга первого зимнего сбора с боснийским Широки Бриег вернулось в Киев, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Шедевр Гармаша в видеообзоре матча Динамо – Широки Бриег – 4:1

После приземления в аэропорту "Борисполь" игроки сразу разъехались по домам – тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня.

Вылет на второй сбор в Турцию запланирован на утро воскресенья, 13 февраля. Продлится он до 22 февраля. В рамках третьего этапа подготовки планируется проведение пяти спаррингов, однако в программе команды возможны изменения.

Динамо завершило турецкий сбор, разгромив Широки Бриег – роскошный гол Гармаша, неожиданный лучший бомбардир