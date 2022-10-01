"Я розчарований грою Динамо. Перед початком сезону вважав, що кияни покажуть найяскравіший футбол, бо, на відміну від Шахтаря, не пережили кадрових потрясінь.

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На жаль, Динамо посипалося, і причина, мабуть, у мікрокліматі колективу. Проблеми Динамо видно у кожній ланці.

Але не думаю, що керівництву Динамо треба звільняти Мірчу Луческу. Усе-таки цей тренер дуже багато зробив для клубу, тож йому треба дати шанс усе виправити. Сподіваюсь, справа закінчиться тим, що Луческу знайде ключ до порозуміння з підопічними і налагодить з ними взаємини", – сказав Кополовець у коментарі виданню Експрес.

Нагадаємо, Динамо сьогодні переживає небувалу кризу: після 4-х турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть одинадцятими, маючи у своєму активі 3 бали. У групі В Ліги Європи "біло-сині" пасуть задніх – після двох матчів вони не набрали жодного очка. Вже у неділю, 2 жовтня, підопічні Луческу можуть покращити своє становище – у матчі 5-го туру УПЛ вони зіграють з Минаєм. Початок зустрічі о 13:00.

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