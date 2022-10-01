"Я разочарован игрой Динамо. Перед началом сезона считал, что киевляне покажут самый яркий футбол, потому что в отличие от Шахтера не пережили кадровых потрясений.

"Ребров или Шевченко не вытащат Динамо со дна": экс-форвард сборной Украины намекнул на раскол в киевской команде

К сожалению, Динамо посыпалось, и причина, по-видимому, в микроклимате коллектива. Проблемы Динамо видны в каждом звене.

Но не думаю, что руководству Динамо нужно увольнять Мирчу Луческу. Все-таки этот тренер очень многое сделал для клуба, поэтому ему нужно дать шанс все исправить. Надеюсь, дело закончится тем, что Луческу найдет ключ к взаимопониманию с подопечными и наладит с ними отношения", – сказал Кополовец в комментарии изданию Експрес.

Напомним, Динамо сегодня переживает небывалый кризис: после 4-х туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут одиннадцатыми, имея в своем активе 3 балла. В группе В Лиги Европы "бело-синие" последние – после двух матчей они не набрали ни одного очка. Уже в воскресенье, 2 октября, подопечные Луческу могут улучшить свое положение – в матче 5-го тура УПЛ они сыграют с Минаем. Начало встречи в 13:00.

Хацкевич після Динамо: синдром Мілевського, або Важко відмитися від російського лайна