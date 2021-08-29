"Грала одна команда, а інша просто перебувала на полі. Ми не схожі самі на себе у цьому сезоні. Мусимо шукати проблеми. Їх багато. Буде розмова з президентом. Мені як тренеру соромно за таку гру.

Динамо – Колос – 7:0 – відео голів та огляд матчу

У такі моменти хочеться кричати і рознести все в роздягальні. Але якщо проаналізувати, то все сталося раніше. Думаю, що це проблема нашої підготовки у міжсезоння і відносини. Тренер повинен відповідати за результат. У мене є домовленість з президентом, для мене це рідний клуб. Я в ньому вже 7,5 років, збирав цю команду.

Хто винен у такій поразці? Якщо так грає команда, то тренер. Пару років тому ми так само програли Шахтарю з рахунком 0:6. Але тоді ми хоча б створювали моменти і атакували. А тут навіть не було можливостей і пристрасті у нападі.

Що робити після таких ігор? Ця поразка принесе дуже багато користі. Для всіх нас. Ми бачимо проблеми. Десь нормально грали, але програвали, а сьогодні ми впали дуже низько. Треба підніматися. Може це на краще, коли ти опускаєшся на дно і розумієш, що потрібні кардинальні зміни. Нам потрібна пауза в плані багатьох прийнятих рішень.

Що значить "хлопці не оговталися після єврокубків"? Вони ж професіонали. Ворскла ж оговталася. Коли ми після єврокубків грали перший матч з Рухом, це ще можна було зрозуміти і говорити про психологію. Уже минуло три тижні. Для нашої команди і тренерів це не повинно бути виправданням. Так можна ностальгувати і весь сезон", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, ковалівці зазнали від Динамо нищівної поразки з рахунком 0:7 і опустились на 11-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви