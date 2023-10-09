Керівництво Динамо відреагувало на скандал, фігурантами якого стали три футболісти молодіжної команди.

Завдяки розслідуванню Української правди стало відомо, що Дмитро Кремчанін, Кирило Осипенко та Владислав Герич відвідували розважальний заклад Києва пізно вночі, хоча це заборонено нормами комендантської години.

Футболісти Динамо порушували комендантську годину в нічному клубі Києва – кадри з розслідування Української правди

Журналістам Tribuna.com вдалося дізнатися, що Динамо оштрафувало своїх гравців. З порушниками провели бесіду щодо скандального інциденту. Водночас кияни не планують жодним чином коментувати ці події.

Слід зауважити, що жоден із цих виконавців ще не грав за першу команду Динамо, а Герич та Осипенко взагалі неповнолітні.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ