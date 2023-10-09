Руководство киевского клуба отреагировало на скандал, фигурантами которого стали три футболиста молодежной команды.

Благодаря расследованию Украинской правды стало известно, что Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич посещали развлекательное заведение Киева поздно ночью, хотя это запрещено нормами комендантского часа.

Футболисты Динамо нарушали комендантский час в ночном клубе Киева – кадры из расследования Украинской правды

Журналистам Tribuna.com удалось узнать, что Динамо оштрафовало своих игроков. С нарушителями провели беседу по поводу скандального инцидента. В то же время киевляне не планируют никак комментировать эти события.

Следует отметить, что ни один из этих исполнителей еще не играл за первую команду Динамо, а Герич и Осипенко вообще несовершеннолетние.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ