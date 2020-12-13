Динамо пішло у відпустку
Лідер чемпіонату України офіційно завершив першу половину сезону і отримав заслужений відпочинок.
Футболісти київського Динамо сьогодні, 13 грудня, пішли у відпустку, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Нагадаємо, у завершальному матчі першого кола української Прем'єр-ліги підопічні Мірчі Луческу розписали бойову нічию з Колосом (2:2) і пішли на зимову паузу у статусі лідера чемпіонату України.
Відпустка триватиме до 9 січня включно, а вже наступного дня динамівці зберуться для підготовки до другої частини сезону. 11 січня футболісти пройдуть медичне обстеження та приступлять до тренувального процесу.
До слова, перший матч у новому році в чемпіонаті України Динамо проведе 13 лютого проти Олімпіка.
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