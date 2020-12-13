Футболісти київського Динамо сьогодні, 13 грудня, пішли у відпустку, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Олімпік оголосив про плани на зимове міжсезоння

Нагадаємо, у завершальному матчі першого кола української Прем'єр-ліги підопічні Мірчі Луческу розписали бойову нічию з Колосом (2:2) і пішли на зимову паузу у статусі лідера чемпіонату України.

Відпустка триватиме до 9 січня включно, а вже наступного дня динамівці зберуться для підготовки до другої частини сезону. 11 січня футболісти пройдуть медичне обстеження та приступлять до тренувального процесу.

До слова, перший матч у новому році в чемпіонаті України Динамо проведе 13 лютого проти Олімпіка.

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