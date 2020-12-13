Футболисты киевского Динамо сегодня, 13 декабря, ушли в отпуск, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Олимпик объявил о планах на зимнее межсезонье

Напомним, в заключительном матче первого круга украинской Премьер-лиги подопечные Мирчи Луческу расписали боевую ничью с Колосом (2:2) и пошли на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата Украины.

Отпуск продлится до 9 января включительно, а уже на следующий день динамовцы соберутся для подготовки ко второй части сезона. 11 января футболисты пройдут медицинское обследование и приступят к тренировочному процессу.

К слову, первый матч в новом году в чемпионате Украины Динамо проведет 13 февраля против Олимпика.

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