Бразильський захисник Сідклей більше не є гравцем Динамо.

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про розрив контракту із Сідклеєм за обопільною згодою сторін.

Провальний легіонер нарешті попрощався з Динамо – 33 матчі за 5 років і 5 мільйонів

Раніше бразилець у соцмережах зворушливо попрощався з клубом та вболівальниками. Відтепер Сідклей перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, лівий захисник перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року за 5 млн євро. Загалом відіграв за "біло-синіх" 33 поєдинки, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами. Сідклей постійно мав проблеми з фізичною формою, вирушав у оренди, а нещодавно Мірча Луческу взагалі перевів його у команду U-19.

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