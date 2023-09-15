Динамо на своем официальном сайте сообщило о разрыве контракта с Сидклеем по обоюдному согласию сторон.

Провальный легионер наконец-то попрощался с Динамо – 33 матча за 5 лет и 5 миллионов

Ранее бразилец в соцсетях трогательно попрощался с клубом и болельщиками. Отныне Сидклей находится в статусе свободного агента.

Напомним, левый защитник перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро. Всего отыграл за "бело-синих" 33 поединка, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами. Сидклей постоянно имел проблемы с физической формой, отправлялся в аренды, а недавно Мирча Луческу вообще перевел его в команду U-19.

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