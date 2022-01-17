Олександр Караваєв, Ілля Забарний та Ілля Шкурін здали позитивні тести на коронавірус перед вильотом на збір, інформує сайт Динамо.

Динамо прибуло на перший тренувальний збір до Іспанії

Карлос де Пена перехворів ковідом під час відпустки на батьківщині, а тому працює за індивідуальною програмою. Окремо займається і Артем Бєсєдін, який відновлюється від пошкодження, отриманого ще на Євро-2020. Денис Попов продовжує реабілітацію після травми коліна та на кілька днів вирушив у Бельгії, де пройде курс відновлення.

Нагадаємо, кияни нині розпочали іспанський збір, він триватиме 10 днів. Команда Мірчі Луческу проведе 4 спаринги.

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