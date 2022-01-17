Кияни приступили до повноцінної підготовки до другої частини сезону.

Делегація Динамо вдало приземлилася в аеропорту Мурсії, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Політ тривав майже чотири години. Після нетривалого переїзду до готелю кияни відпочиватимуть, а вже о 19:00 за київським часом у команди заплановано перше тренування.

На вівторок, 18 січня, у графіку Динамо два повноцінних тренування.

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