Динамо прибуло на перший тренувальний збір до Іспанії
15:14 - Читать на русском
Кияни приступили до повноцінної підготовки до другої частини сезону.
Делегація Динамо вдало приземлилася в аеропорту Мурсії, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Політ тривав майже чотири години. Після нетривалого переїзду до готелю кияни відпочиватимуть, а вже о 19:00 за київським часом у команди заплановано перше тренування.
На вівторок, 18 січня, у графіку Динамо два повноцінних тренування.
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