Динамо подняло цену на своего форварда к 20 млн евро, сообщает ТаТоТаке со ссылкой на собственные источники.

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Сейчас Болонья, которая активно интересуется Супрягой, готова заплатить только 12 млн евро за него. Ранее сообщалось, что президент Динамо Игорь Суркис требует не менее 15 млн.

Добавим, что Владислав Супряга провел за Динамо 7 матчей в сезоне 2020/21 и отметился 3 голами. Трансферное окно закроется менее чем за две недели.

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