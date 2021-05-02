Динамо першим подолало рубіж у 1900 голів у чемпіонаті України – Шахтар дихає в спину
Впевнена перемога киян над Ворсклою з рахунком 5:1 посприяла новому досягненню в українському футболі.
Динамо забило команді Максимова 5 м'ячів, але саме 3-й є особливим. Цей гол став для киян 1900-м у чемпіонаті України, інформує офіційний сайт УПЛ.
Буяльський готовий переписати свій хет-трик на Циганкова – причина варта поваги
Загалом "біло-сині" вже відзначились 1902-ма влучними пострілами. Наразі це найкращий показник серед усіх вітчизняних колективів. Шахтар, своєю чергою, не дає розслаблятись Динамо. Після перемоги над СК Дніпро-1 (2:1) у їхньому активі 1883 голи.
До слова, команда Мірчі Луческу ще у минулому турі забезпечила собі дострокове чемпіонство УПЛ. Наразі перевага над "гірниками" складає 13 залікових балів.
Ворскла – Динамо: чемпіонський розгром, потрійне шоу Буяльського і Караваєва, мотивація на висоті, резервісти напоготові