Впевнена перемога киян над Ворсклою з рахунком 5:1 посприяла новому досягненню в українському футболі.

Динамо забило команді Максимова 5 м'ячів, але саме 3-й є особливим. Цей гол став для киян 1900-м у чемпіонаті України, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Загалом "біло-сині" вже відзначились 1902-ма влучними пострілами. Наразі це найкращий показник серед усіх вітчизняних колективів. Шахтар, своєю чергою, не дає розслаблятись Динамо. Після перемоги над СК Дніпро-1 (2:1) у їхньому активі 1883 голи.

До слова, команда Мірчі Луческу ще у минулому турі забезпечила собі дострокове чемпіонство УПЛ. Наразі перевага над "гірниками" складає 13 залікових балів.

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