"Більше задоволений нашим футболом. Я не переймаюся щодо голів. Мені не важливо, хто забиває. Головне, щоб команда вигравала, тому більше радий за команду. Але мені приємно. Перший хет-трик у кар'єрі. Сподіваюся, не останній.

Перший хет-трик Буяльського та асистентський вечір Караваєва у відеоогляді матчу Ворскла – Динамо – 1:5

Настрій команди? Усе йде від тренера та президента клубу. Коли ми стали чемпіонами, головний тренер у роздягальні сказав гарну промову. Але ще більше нас мотивувало те, щоб не довелося їхати назад в автобусі та псувати настрій, дивлячись один на одного із засмученими обличчями протягом 4-х годин. Спрацювало все разом.

Хет-трик? Готовий віддати ці три голи Циганкову. Головне, щоб він став найкращим бомбардиром. Для мене це важливіше, ніж те, що я забив три м'ячі. Вважаю, що для Динамо важливо, щоб його гравець став найкращим бомбардиром. Але за станом здоров'я Віктор сьогодні не зміг зіграти. Якби він був, ми б робили все, щоб він забив.

Чи продовжаться в останніх турах бомбардирські перегони? Ми сподіваємося. Усе залежить від здоров'я Циганкова", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо з посиланням на Футбол 1.

До слова, наразі Владислав Кулач є найкращим бомбардиром УПЛ, він має у своєму активі 14 забитих м'ячів. Форвард Ворскли випереджає Циганкова на 2 голи.

Динамо по-чемпіонськи розтрощило Ворсклу – Буяльський і Караваєв з хет-триками, Клейтон дебютував асистом