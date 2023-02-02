Динамо може ще більще розчистити свою атакувальну ланку перед другою половиною сезону.

Трабзонспор вийшов на киян з пропозицією щодо Владислава Супряги, повідомляє Karadeniz Gazete.

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Чемпіони Туреччини готові орендувати 22-річного форварда з правом викупу. Динамо якраз проводить збори у цій країні, тому переговори ведуться безпосередньо між клубами. Позиція нападника є пріоритетною для Трабзонспора. "Бордово-сині" прагнули підписати Артема Довбика, проте не змогли задовольнити фінансові апетити СК Дніпро-1.

Нагадаємо, після повернення з провальної аренди в Сампдорії Супряга не встиг зіграти за Динамо в офіційних матчах жодної хвилини і зазнав важкої травми. Востаннє чемпіон світу U-20 забивав на клубному рівні ще 23 вересня 2020 року – матч проти Гента у кваліфікації ЛЧ. Динамо взимку вже встигло суттєво скоротити лінію нападу, позбувшись Бєсєдіна і Кулача.

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