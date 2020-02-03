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Кадар переведений у дубль Динамо

21:50 138 Читать на русском
Кадар переведений у дубль Динамо
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар продовжить свою підготовку до другої частини сезону разом з молодіжним складом киян.

Тренерський штаб "біло-синіх" вирішив перевести угорця в дубль, інформує офіційний сайт клубу.

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Вже сьогодні (3 лютого) Кадар не займався разом з іншими гравцями основного складу. У першій команді Динамо його замінить 20-річний Олександр Романчук. Наразі невідомо, чому Олексій Михайличенко і його асистенти вирішили відправити легіонера у дубль.

Нагадаємо, Кадар приєднався до Динамо у лютому 2017-го року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів. Нещодавно з'явилася інформація, що центрбек може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю.

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Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Зимові збори
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