Динамо може відпустити найкращого бомбардира команди U-21 у Чорноморець

Динамо незабаром може знайти нову команду для одного з головних зірок молодіжного складу.

Хавбек Денис Янаков близький до оренди в Чорноморець, стверджує Динамомания.

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Наразі клуби ще не підписали ніяких документів, особистий контракт гравця також не узгоджений. У сезоні 2019/20 Янаков забив 8 м'ячів в 16-ти матчах чемпіонату U-21, посідаючи третє місце в перегонах бомбардирів. Саме 21-річний півзахисник є найкращим снайпером у своїй команді.

До слова, Янаков вже має досвід виступів на рівні Прем'єр-ліги – у сезоні 2018/19 він грав за Арсенал-Київ, але не зміг відзначитися жодним м'ячем у 5 поєдинках. Чорноморець зустрів зимову паузу на десятій сходинці Першої ліги.

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