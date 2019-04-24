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Динамо переглядає захисника з Нігерії

12:26 2484 Читать на русском
Динамо переглядає захисника з Нігерії
Олександр Хацкевич / ФК Динамо

На перегляд до Києва прилетів 19-річний футболіст Джозеф.

Як стало відомо Dynamomania, у Київ прибув молодий оборонець із Нігерії та вирушив на перегляд у Динамо.

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Нігерієць універсал і може зіграти на позиції центрбека і опорного півзахисника. Його приїзд був раніше анонсований відомим футбольним менеджером Дмитром Селюком. Можна відзначити високий зріст гравця (близько 190 см), однак для такого зросту футболіст має досить худорляву статуру.

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