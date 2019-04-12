В Динамо приїде на перегляд дуже обдарований 18-річний гравець, – агент

Відомий агент Дмитро Селюк повідомив, що в київському Динамо невдовзі повинен пройти перегляд талановитий футболіст.

"У мене є хороші футболісти, які можуть боротися за вихід в єврокубки і згодні грати навіть за 1 тисячу доларів на місяць. В Україні перше-друге місце не розігрується, тому що у Шахтаря і Динамо немає конкурентів. На жаль, всі інші команди не хочуть запрошувати моїх гравців.

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Ніхто не знає, але я навіть Відіча привозив у Шахтар, але донеччани не хотіли з ним підписувати контракт.

Наприклад, зараз в Динамо приїде на перегляд дуже обдарований 18-річний хлопець, зростом 190 сантиметрів. Думаю, якщо все буде добре, спочатку він зможе грати за команду U-19", – сказав Селюк в інтерв'ю Sport Arena.

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