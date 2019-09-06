Динамо переглянуло легіонера в матчі молодіжних команд

Київське Динамо може підсилитись нігерійським півзахисником Реймондом, який перебуває на перегляді в "біло-синіх".

У матчі Динамо U-19 – Десна U-19 у складі киян вийшов потенційний новачок киян – нігерійський півзахисник Реймонд, передає Dynamomania.

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За інформацією видання, нігерієць перебуває на перегляді в Динамо. В матчі проти чернігівців Реймонд вийшов на поле під 11-им номером.

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Відзначимо, що рахунок після першої половини зустрічі 2:0 на користь киян.