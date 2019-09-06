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Циганков потрапив у топ-5 найдорожчих правих вінгерів Ліги Європи 2019/20

09:40 2232 Читать на русском
Циганков потрапив у топ-5 найдорожчих правих вінгерів Ліги Європи 2019/20
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков став найдорожчим українцем у Лізі Європи 2019/20.

Віктор Циганков став найдорожчим українським гравцем Ліги Європи 2019/20 за версією Transfermarkt, передає Команда№1.

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Українець поділяє 56 – 74 місця у загальному рейтингу гравців, який очолює Поль Погба з вартістю 100 млн євро. Трансферна ціна Циганкова становить 20 млн євро.

Окрім того, Віктор потрапив у топ-5 найдорожчих правих вінгерів турніру, посідаючи 5 місце. Найціннішим гравцем на цій позиції став новачок Арсенала Ніколя Пепе, його вартість оцінюється у 65 млн євро.

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Теги
Ліга Європи Ніколя Пепе Ніколя Пепе Поль Погба Поль Погба Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
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