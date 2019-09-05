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Динамо оголосило заявку на груповий етап Ліги Європи – Шапаренко та Миколенко поза списком

18:50 1758 Читать на русском
Динамо оголосило заявку на груповий етап Ліги Європи – Шапаренко та Миколенко поза списком
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Офіційний сайт УЄФА опублікував заявку київського Динамо на груповий етап Ліги Європи, до якої потрапили 25 гравців.

Відзначимо, що поки у заявці за "Списком А" відсутні Віталій Миколенко, Денис Попов, Георгій Цітаішвілі та Микола Шапаренко. Найімовірніше, ці футболісти будуть заявлені за "Списком Б".

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Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко

Захисники: Сідклей, Микита Кравченко, Йосіп Піваріч, Карлос Самбрано, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд

Нападники: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін.

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Додамо, що гравця можна внести до "Списку Б", якщо він народився 1 січня 1998 року або пізніше і мав право виступати за клуб протягом трьох років без перерви з моменту досягнення 15 років (16-річних гравців можна включити в список, якщо вони були зареєстровані в клубі протягом двох попередніх сезонів).

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