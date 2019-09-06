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Динамо просмотрело легионера на матче молодежных команд

13:48 97 Читати українською
Динамо просмотрело легионера на матче молодежных команд
Игорь Костюк / 1927.kiev.ua

Киевское Динамо может усилиться нигерийским полузащитником Рэймондом, который находится на просмотре у "бело-синих".

В матче Динамо U-19 – Десна U-19 в составе киевлян вышел потенциальный новичок киевлян – нигерийский полузащитник Реймонд, передает Dynamomania.

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По информации издания, нигериец находится на просмотре в Динамо. В матче против черниговцев Рэймонд вышел на поле под 11-ым номером.

Динамо объявило заявку на групповой этап Лиги Европы – Шапаренко и Миколенко вне списка

Отметим, что счет после первой половины встречи 2:0 в пользу киевлян.

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09:43
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