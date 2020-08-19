Динамо отримає нову форму – з'явилося перше фото

Київське Динамо напередодні старту нового чемпіонату України презентуватиме одразу три нових комплекти форми. Як стверджує Telegram-канал "Динамо Київ Inside" домашня форма буде білою, виїзна – синьою, а третій комплект є ексклюзивним і "прекрасний у всьому – і кольором, і дизайном, і стилем".

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До слова, спортивним спонсором клубу є фірма New Balance. Саме вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook виклала перше фото майбутньої форми і зазначила дату повноцінної презентації – 20 серпня.

Нагадаємо, вже 21 серпня Динамо зіграє у першому турі УПЛ проти Олімпіка. Початок матчу о 17:00.

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