toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
БАРСЕЛОНА ЛІОН - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Динамо отримає нову форму – з'явилося перше фото

15:06 - Читать на русском
Динамо отримає нову форму – з'явилося перше фото
Динамо / Динамо Київ

У мережі показали частину нового екіпірування київського клубу.

Київське Динамо напередодні старту нового чемпіонату України презентуватиме одразу три нових комплекти форми. Як стверджує Telegram-канал "Динамо Київ Inside" домашня форма буде білою, виїзна – синьою, а третій комплект є ексклюзивним і "прекрасний у всьому – і кольором, і дизайном, і стилем".

Ультрас Динамо оголосили бойкот Суркісам: відмова від абонементів і перформансів, застереження від тітушок

До слова, спортивним спонсором клубу є фірма New Balance. Саме вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook виклала перше фото майбутньої форми і зазначила дату повноцінної презентації – 20 серпня.

Нагадаємо, вже 21 серпня Динамо зіграє у першому турі УПЛ проти Олімпіка. Початок матчу о 17:00.

Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – кілька гравців наразі поза списком

blog_ava
Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – кілька гравців наразі поза списком
13:22
6018
Теги
Динамо Динамо Футбольна форма
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
34
хв
Ференцварош
21:00
Юргорден
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?