Динамо получит новую форму – появилось первое фото

Киевское Динамо накануне старта нового чемпионата Украины представит сразу три новых комплекта формы. Как утверждает Telegram-канал "Динамо Киев Inside" домашняя форма будет белой, выездная – синей, а третий комплект является эксклюзивным и "хорош всем – и цветом, и дизайном, и стилем".

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К слову, спортивным спонсором клуба является компания New Balance. Именно она на своей странице в социальной сети Facebook выложила первое фото будущей формы и отметила дату полноценной презентации – 20 августа.

Напомним, уже 21 августа Динамо сыграет в первом туре УПЛ против Олимпика. Начало матча в 17:00.

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