Головний тренер Динамо Мірча Луческу готує свою команду до чергового спарингу. У лавах "біло-синіх" з'явилося поповнення.

Прес-служба "біло-синіх" повідомила, що футболісти збірної України, які брали участь у молодіжному Євро-2023, приєдналися до своїх партнерів по команді в Австрії.

УПЛ затвердила дати і час матчів 1-го туру – гру учасників єврокубків перенесли

Воротар Руслан Нещерет, захисник Костянтин Вівчаренко, півзахисник Володимир Бражко та форвард Владислав Ванат прибули у розташування Динамо. Вони розпочнуть підготовку разом з командою до товариського матчу проти Аріса, який заплановано на неділю, 16 липня.

Нагадаємо, що Динамо в першому турі УПЛ зіграє проти Миная. Зустріч відбудеться 30 липня.

Бив суддю, сварився з Шустером, провокував фанатів суперника: шалений Лалатовіч повертається