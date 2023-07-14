Главный тренер Динамо Мирча Луческу готовит свою команду к очередному спаррингу. В рядах "бело-синих" появилось пополнение.

Пресс-служба "бело-синих" сообщила, что футболисты сборной, которые принимали участие в молодежном Евро-2023, присоединились к своим партнерам по команде в Австрии.

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Вратарь Руслан Нещерет, защитник Константин Вивчаренко, полузащитник Владимир Бражко и форвард Владислав Ванат прибыли в расположение Динамо. Они начнут подготовку вместе с командой к товарищескому матчу против Ариса, который запланирован на 16 июля.

Напомним, что Динамо в первом туре УПЛ сыграет против Миная. Встреча состоится 30 июля.

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