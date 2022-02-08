Товариський поєдинок Динамо – Рудар не обійшовся без несанкціонованого втручання у гру представником тваринного світу.

На старті матчу, поки "біло-сині" пішли в одну із атак, на газоні з'явився собака доволі пристойного розміру. Кудлатий спокійно розлігся біля кутового прапорця на половині поля Динамо, охороняючи підступи до воріт Георгія Бущана.

Динамо – Рудар – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Позаяк початок гри не потішив яскравими моментами, то цей епізод став найцікавішим у перші хвилини. Зрештою, спонтанного "12-го польового гравця" Динамо таки вивели з поля.

Нагадаємо, долю спарингу з Рударом вирішив єдиний гол Вітінью наприкінці гри. Наступний матч у Туреччині підопічні Мірчі Луческу зіграють вже сьогодні, 8 лютого, проти Динамо Тбілісі. Початок гри о 16:00.

Динамо дотиснуло брутальний Рудар – черговий гол Вітінью закономірно увінчав зусилля української атаки