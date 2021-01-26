Київське Динамо відзначилось хорошим вчинком, взявши на себе оплату за лікування пораненого Максима Капустяника.

Кілька днів тому у Тернополі невідомі поранили 11-річного Максима Капустяника, футболіста дитячо-юнацького футбольного клубу Чемпіон. Його терміново госпіталізували і перевезли на лікування у Київ.

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Динамо вирішило допомогти сім'ї пораненого хлопчика фінансово, взявши на себе всі витрати з лікування та подальшої реабілітації. Ігор Суркіс особисто зустрівся з батьком Максима – Ярославом. Президент киян попросив передати хлопчику слова підтримки, а також повний комплект динамівського екіпірування, повідомляє офіційний сайт киян.

До слова, стан 11-річного хлопця стабілізувався, він вже робить перші кроки після поранення. Наразі він перебуває у київській лікарні "Охматдит". Після того, як Максима випишуть із медичного закладу, він пройде курс реабілітації на базі Динамо у Віті-Литовській під контролем клубних лікарів.

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