Вчора 11-річний тернополянин постраждав від невідомого зловмисника. У дитини пошкоджені печінка та нирки.

У четвер, 21 січня, футболіст дитячо-юнацького футбольного клубу "Чемпіон" Максим Капустяник разом із молодшою сестрою прогулювалися поруч зі школою у середмісті Тернополя.

"Діти каталися на санках, на вулиці була хороша погода, – каже батько Максима, Ярослав. – Приблизно об 11:00 син почув гучний вибух і відчув нестерпний біль у спині. Це звалило його з ніг. Як згодом з’ясувалося, хтось вистрелив Максиму в спину. На даний момент усі обставини не встановлені, ми звернулися у поліцію".

11-річного хлопчика терміново госпіталізували і вночі транспортували до Києва у клініку "ОХМАТДИТ". Лікарі запевняють, що життю Максима нічого не загрожує, однак у тілі дитини перебуває велика кількість дрібних кульок (орієнтовно 40 дробинок). Діагностовано пошкодження печінки та нирок. Хлопець потребує невідкладного хірургічного втручання.

Батько Ярослав є давнім футбольним уболівальником і відвідує матчі збірної України, Карпат, Динамо та Шахтаря. З юного віку у ДЮФК "Чемпіон" футболом займається і його син Максим. Очікується, що лікування буде доволі витратним, тому просимо допомогти сім’ї фінансово.

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Капустяник Надія Євгенівна

4149 4393 1815 2927

Телефон батька – Ярослава: 097 874 71 52