Несколько дней назад в Тернополе неизвестные ранили 11-летнего Максима Капустяника, футболиста детско-юношеского футбольного клуба Чемпион. Его срочно госпитализировали и перевезли на лечение в Киев.

В Тернополе юному футболисту выстрелили в спину – он нуждается в помощи

Динамо решило помочь семье раненого мальчика финансово, взяв на себя все расходы по лечению и последующей реабилитации. Игорь Суркис лично встретился с отцом Максима – Ярославом. Президент киевлян попросил передать мальчику слова поддержки, а также полный комплект динамовской экипировки, сообщает официальный сайт киевлян.

К слову, состояние 11-летнего парня стабилизировалось, он уже делает первые шаги после ранения. Сейчас он находится в киевской больнице "Охматдет". После того, как Максима выпишут из медицинского учреждения, он пройдет курс реабилитации на базе Динамо в Вите-Литовской под контролем клубных врачей.

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