Динамо – Александрия – 5:1 – видео голов и обзор матча

Главным героем первого тайма стал арбитр Виталий Романов. Сначала он назначил два пенальти в ворота Александрии (Буяльский реализовал первую попытку лишь с добивания), а перед перерывом отдал половину "долга" – с "отметки" забили и гости.
Второй тайм также не обошелся без важного решения судьи. Центрбек Александрии Дубра получил вторую желтую, лишив партнеров надежд на камбэк. Пришлось терпеть разгром. Миколенко увеличил преимущество Динамо до двух голов, а избиение завершили Буяльский и Де Пена – 5:1.