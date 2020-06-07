Динамо – Александрия – 5:1 – видео голов и обзор матча

Динамо разгромило Александрию в матче 25 тура обновленной УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов поединка Динамо – Александрия.

Главным героем первого тайма стал арбитр Виталий Романов. Сначала он назначил два пенальти в ворота Александрии (Буяльский реализовал первую попытку лишь с добивания), а перед перерывом отдал половину "долга" – с "отметки" забили и гости.

Динамо сокрушило Александрию в сверхрезультативном матче УПЛ с тремя пенальти и удалением

Второй тайм также не обошелся без важного решения судьи. Центрбек Александрии Дубра получил вторую желтую, лишив партнеров надежд на камбэк. Пришлось терпеть разгром. Миколенко увеличил преимущество Динамо до двух голов, а избиение завершили Буяльский и Де Пена – 5:1.