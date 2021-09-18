Поєдинок Динамо проти Олександрії на НСК Олімпійський є центральним у 8-му турі. Кияни підходять до нього у статусі лідера чемпіонату й беззаперечно найкращої команди УПЛ – підопічні Мірчі Луческу йдуть на першій позиції за очікуваними голами (18,18 xG), демонструють найкращу оборону (всього 4,23 очікуваних пропущених) й мають у своєму активі розгроми Десни (4:0), Колоса (7:0) та Вереса (4:0). Реальна статистика ще краща – у перших шести турах "біло-сині" забили 22 голи й пропустили всього 2 м'ячі, здобувши 5 перемог (зокрема, і над Зорею).

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У матчі проти Металіста-1925 тиждень тому динамівці здатність виносити міцних суперників навіть без своїх провідних виконавців – Буяльського та Шапаренка. Єдина осічка трапилась у зустрічі з Інгульцем, але реальних механізмів зупинки чемпіона петровці не продемонстрували. "Козаки" поступались за всіма параметрами, однак скористалися низьким темпом гри киян та нетипово слабкою роботою гранда в контролі руху м'яча – "біло-сині" допустили занадто багато контратак. Більше таких подарунків Динамо не допускало.

Посеред тижня підопічні Мірчі Луческу ще й розписали нічию проти Бенфіки у ЛЧ. Матч виявився доволі неоднозначним в плані якості гри, однак в останні півгодини кияни виглядали краще за лісабонців, навіть забивши гол. Ось з таким суперником сьогодні доведеться зустрітись Олександрії.

Здавалося б, шансів нуль, однак тільки не у випадку з командою Юрія Гури. У перших шести турах "жовто-чорні" примудрилися переграти Зорю, Шахтар і Колос – можливо, не всі перемоги були по ділу, але на контратаках вони реально розривали суперників. Біля власних воріт олександрійці теж багато допускали, однак у топ-матчах колектив сідав у оборону всіма силами, що полегшувало оборону. До того ж, надзвичайно сильно виступав голкіпер Білик, який відвів вже кілька очікуваних голів – загалом же колектив допустив на 4,82 голи менше, ніж очікувалось.

Втім, навіть з таким оверперформенсом та везінням підопічні Юрія Гури пропускають багато. Дотепно, що від топів Олександрія пропустила всього один гол, а інші чотири забили Минай, Львів і Чорноморець. Лише з Інгульцем "жовто-чорні" зіграли реально переконливо. В цих поєдинках очевидними стали труднощі команди з позиційним наступом – їй потрібен простір для контратак, а от створювати моменти самому проти низьких оборонних блоків важко. Втім, у зустрічі з Динамо ця проблема навряд чи стане основною.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бєсєдін, Попов, Рамірес (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олександрія

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Шкурін

Олександрія: Білик – Кирюханцев, Бабогло, Дубра, Цуріков – Демченко, Калюжний – Кожушко, Ковалець, Третьяков – Спінеллі

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Олександрія, звісно ж, здатна створили проблеми на контратаках. Проблема полягає в тому, щоб отримати шанс для цих контратак. Шахтар, Зоря й Колос демонстрували труднощі в організації позиційного наступу, сильно гальмуючи на останній третині поля й часто втрачаючи м'яч. Крім того, загальна структури гри цих колективів була досить сирою. В таких умовах звести матч до битви на зустрічних курсах дуже просто.

У випадку з Динамо все інакше. "Біло-сині" дуже довго й грамотно тримають м'яч, розкатуючи його у високому темпі з мінімумом обрізок – таким чином вони контролюють швидкості у поєдинку, не дозволяючи супернику спіймати себе на контратаці. Щонайголовніше, за такої гри навіть сильні "автобуси" розвалюються від постійних висмикувань з ліній та втоми. У киян же достатно футболістів для правильного використання шпарин в обороні.

Олександрії було важче і з простішими колективами, а з командами рівня Динамо підопічні Юрія Гури ще не зустрічались. Навіть Шахтар слабший за нинішніх киян. "Біло-сині" виступають фаворитами протистояння – і сьогодні вони повинні перемогти.

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