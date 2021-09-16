Захисник Динамо та збірної України Ілля Забарний має хороші шанси на перемогу в голосуванні за звання найкращого молодого гравця у 2021 році.

У голосуванні за звання найкращого молодого футболіста Європи у поточному році залишилось 40 гравців – серед них Ілля Забарний з Динамо та Михайло Мудрик з Шахтаря, повідомляє Tuttosport.

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Оборонець киян наразі є лідером у опитуванні – на момент написання новини за Забарного проголосувала майже половина респондентів, 46,1%. Солідний показник має Мудрик – 6,8%, який поступається хавбеку Барселони Педрі – іспанець з 10,1% на другому місці. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Додамо, що офіційне оголошення переможця відбудеться 15 жовтня на гала-концерті в Турині. У минулому році переможцем став Ерлінг Холанд з Борусії Д.

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