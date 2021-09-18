Поединок Динамо против Александрии на НСК Олимпийский является центральным в 8-м туре. Киевляне подходят к нему в статусе лидера чемпионата и беспрекословно лучшей команды УПЛ – подопечные Мирчи Луческу идут на первой позиции по ожидаемым голам (18,18 xG), демонстрируют лучшую оборону (всего 4,23 ожидаемых пропущенных) и имеют в своём активе разгромы Десны (4:0), Колоса (7:0) и Вереса (4:0). Реальная статистика ещё лучше – в первых шести турах "бело-синие" забили 22 гола и пропустили всего 2 мяча, одержав 5 побед (в том числе и над Зарей).

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В матче против Металлиста-1925 неделю назад динамовцы доказали способность выносить крепких соперников даже без своих ведущих исполнителей – Буяльского и Шапаренко. Единственная осечка случилась во встрече с Ингульцом, но реальных механизмов остановки чемпиона петровцы не продемонстрировали. "Казаки" уступали по всем параметрам, однако воспользовались низким темпом игры киевлян и необычно слабой работой гранда в контроле движения мяча – "бело-синие" допустили слишком много контратак. Больше таких подарков Динамо не позволяло.

Посреди недели подопечные Мирчи Луческу ещё и расписали ничью против Бенфики в ЛЧ. Матч оказался довольно неоднозначным в плане качества игры, однако в последние полчаса киевляне выглядели лучше лиссабонцев, даже забив гол. Вот с таким соперником сегодня придётся встретиться Александрии.

Казалось бы, шансов ноль, однако только не в случае с командой Юрия Гуры. В первых шести турах "желто-черные" умудрились переиграть Зарю, Шахтер и Колос – возможно, не все победы были по делу, но на контратаках они реально разрывали соперников. У собственных ворот александрийцы тоже много допускали, однако в топ-матчах коллектив садился назад всеми силами, что облегчало оборону. К тому же, очень сильно выступает голкипер Билык, который отвёл уже несколько ожидаемых голов – в целом же коллектив пропустил на 4,82 гола меньше, чем ожидалось.

Впрочем, даже с таким оверперформенсом и везением подопечные Юрия Гуры пропускают много. Забавно, что от топов Александрия получила всего один гол, а остальные четыре забили Минай, Львов и Черноморец. Только с Ингульцом "жёлто-чёрные" сыграли реально убедительно. В этих поединках очевидными стали проблемы команды с позиционным наступлением – ей нужен простор для контратак, а вот создавать моменты против низких оборонных блоков трудно. Впрочем, во встрече с Динамо эта проблема вряд ли станет основной.

Кадровая ситуация

Травмированные: Беседин, Попов, Рамирес (Динамо Киев)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Александрия

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Шкурин

Александрия: Билык – Кирюханцев, Бабогло, Дубра, Цуриков – Демченко, Калюжный – Кожушко, Ковалец, Третьяков – Спинелли

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Александрия, конечно же, способна создать проблемы на контратаках. Проблема заключается в том, чтобы получить шанс для этих контратак. Шахтер, Заря и Колос демонстрировали трудности в организации позиционного наступления, сильно тормозя на последней трети поля и часто теряя мяч. Кроме того, общая структуры игры этих коллективов была достаточно сырой. В таких условиях свести матч к битве на встречных курсах очень просто.

В случае с Динамо всё иначе. "Бело-синие" очень долго и грамотно держат мяч, раскатывая его в высоком темпе с минимумом обрезок – таким образом они контролируют скорости в поединке, не позволяя сопернику поймать себя на контратаке. Самое главное, что при такой игре даже сильные "автобусы" разваливаются из-за постоянных выдёргиваний из линий и усталости. У киевлян же достаточно футболистов для правильного использования щелей в обороне.

Александрии было труднее и с более простыми коллективами, а с командами уровня Динамо подопечные Юрия Гуры ещё не встречались. Даже Шахтер слабее нынешних киевлян. "Бело-синие" выступают фаворитами противостояния – и сегодня они должны победить.

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