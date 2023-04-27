Журналіст Ігор Бурбас розповів про можливий перехід Олександра Сироти з Динамо до чемпіонату США.

Бурбас у своєму Telegram-каналі повідомив, що Динамо минулого тижня отримало пропозицію від Нью-Йорк Ред Буллз щодо підписання Олександра Сироти, але кияни відповіли відмовою.

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Американський клуб пропонував взяти оборонця в оренду з подальшим правом викупу прямо зараз. Динамо ж через раптову травму Дениса Попова вирішило відмовитись – клубу не готовий розпрощатись з ще одним центральним захисником на вирішальну частину сезону.

Додамо, що Сирота провів 20 поєдинків за Динамо у поточному сезоні в усіх змаганнях, не відзначався результативними діями. Transfermarkt оцінює Олександра в 3 млн євро.

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