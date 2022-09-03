Динамо оформить третього новачка – нападник, який грав за два московські клуби
10:26 - Читать на русском
Динамо ще не завершило свою роботу на трансферному ринку.
Третім новачком киян стане 31-річний форвард Зе Луїш, стверджує Telegram-канал Бий-біжи.
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Нещодавно гравець став вільним агентом після завершення контракту із саудівським Аль-Таавуном. Зе Луїш також виступав за Жил Вісенте, Відеотон, Брагу, Порту, московські Спартак і Локомотив. У складі збірної Кабо-Верде провів 19 матчів, відзначився 4 голами.
Нагадаємо, раніше Динамо встигло оформити переходи Владислава Кабаєва і Кахіма Перріса.
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