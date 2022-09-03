Динамо еще не завершило свою работу на трансферном рынке.

Третьим новичком киевлян станет 31-летний форвард Зе Луиш, утверждает Telegram-канал Бий-біжи.

Динамо объявило о трансфере экзотического легионера – второй новичок киевлян

Недавно игрок стал свободным агентом по завершении контракта с саудовским Аль-Таавуном. Зе Луиш также выступал за Жил Висенте, Видеотон, Брагу, Порту, московские Спартак и Локомотив. В составе сборной Кабо-Верде провел 19 матчей, отличился 4 голами.

Напомним, ранее Динамо успело оформить переходы Владислава Кабаева и Кахима Пэрриса.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте