Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що 22-річний ямайський атакувальний півзахисник Кахім Перріс став гравцем київського клубу.

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Контракт з хавбеком розрахований на 4 роки з опцією продовження ще на рік. Попереднім його клубом був словенський Копер. Фінансові деталі угоди невідомі. Перріс виступає на позиції правого вінгера, але може зіграти і на лівому фланзі атаки. Це другий новачок Динамо після Владислава Кабаєва.

У 2019 році ямаєць перебрався до Європи, підписавши контракт зі словенським Домжале. Пізніше перейшов у команду Крка, а згодом – у Копер, з яким у сезоні 2021/22 став віцечемпіоном Словенії. В активі вінгера 10 голів і 3 асисти за 34 матчі чемпіонату. За збірну Ямайки він зіграв 6 поєдинків.

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