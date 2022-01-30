Кияни проведуть дуже активний другий тренувальний збір.

Вже завтра, 31 січня, розпочнеться другий тренувальний збір Динамо, який триватиме до 10 лютого. На турецькій землі за цей період чинні чемпіони України планують провести сім спарингів.

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Кияни офіційно назвали лише одного суперника – 31 січня зіграють проти болгарського Лудогорця. Водночас "Динамо Киев Inside" вдалося дізнатися усіх опонентів підопічних Мірчі Луческу на другому зборі.

Лудогорець (Болгарія), Чукарічкі (Сербія), Левскі (Болгарія), БАТЕ (Білорусь), Динамо (Тбілісі), Широкі Брієг (Боснія), Рудар (Чорногорія).

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