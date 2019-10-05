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Бурда переніс операцію – лікар Динамо назвав термін реабілітації захисника

16:31 762 Читать на русском
Бурда переніс операцію – лікар Динамо назвав термін реабілітації захисника
Микита Бурда / фото із соцмереж

Головний лікар першої команди Динамо Леонід Миронов розповів про стан здоров'я основного захисника команди Микити Бурди, який зазнав травми у матчі 8 туру УПЛ проти полтавської Ворскли (5:0).

"У Микити Бурди травмований колінний суглоб, під час артроскопічного обстеження було виявлено пошкодження тільки передньої хрестоподібної зв'язки. Він був прооперований 3-го жовтня пізно ввечері в Іспанії в клініці професора Рамона Кугата. Операція тривала 2-2,5 години і пройшла успішно.

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Микита за власним бажанням і погодженням з клубною медичною службою ще залишиться там на тиждень на первинний етап реабілітації, тим більше, що професор Рамон хоче поспостерігати за ним перші кілька днів. У Барселоні з Микитою перебуває дружина, яка його підтримує.

Через тиждень наш футболіст повернеться до Києва, де пройде місячний курс реабілітації, після чого знову на один день вирушить на консультацію до професора Рамона і продовжить свою реабілітацію. Приблизний термін відновлення – 5-6 місяців", – цитує Миронова прес-служба Динамо.

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