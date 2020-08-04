Динамо обрало перших суперників для Луческу

Динамо проведе контрольний поєдинок проти Вереса, інформує офіційний сайт киян.

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"Кияни запропонували нам зіграти такий матч і ми, звісно, погодилися. Гра проти такої команди, одного із грандів українського футболу, – це дуже добре для нас. Команда зможе оцінити свої можливості на фоні дуже сильного суперника. Гравці матимуть змогу перевірити себе", – зазначив наставник Вереса Юрій Вірт в коментарі прес-службі свого клубу.

Додамо, що перший матч Динамо під керівництвом Луческу відбудеться 7-го серпня, а місце та час проведення поєдинку поки не визначені – найімовірніше, гра відбудеться на базі динамівців у Конча-Заспі.

Окрім цього, телеграм-канал Динамо Киев Inside зазначає, що кияни досягнули домовленості з Десною, Колосом та Олімпіком. Усі поєдинки також мають відбутись на тренувальній базі Динамо у Конча-Заспі.

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