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Динамо выбрало первых соперников для Луческу

10:53 - Читати українською
Динамо выбрало первых соперников для Луческу
Мирча Луческу / фото: ФК Динамо Киев

Киевское Динамо определилось с первым спарринг-партнером для подопечных Мирчи Луческу и имеет договоренности насчет следующих контрольных поединков.

Динамо проведет контрольный поединок против Вереса, информирует официальный сайт киевлян.

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"Киевляне предложили нам сыграть такой матч и мы, конечно, согласились. Игра против такой команды, одного из грандов украинского футбола – это очень хорошо для нас. Команда сможет оценить свои возможности на фоне очень сильного соперника. Игроки смогут проверить себя", – отметил наставник Вереса Юрий Вирт в комментарии пресс-службе своего клуба.

Добавим, что первый матч Динамо под руководством Луческу состоится 7-го августа, а место и время проведения поединка пока не определены – скорее всего, игра состоится на базе динамовцев в Конча-Заспе.

Кроме этого, телеграмм канал Динамо Киев Inside отмечает, что киевляне достигли договоренности с Десной, Колосом и Олимпиком. Все поединки также должны состояться на тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе.

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