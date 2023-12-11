Матч Динамо – Оболонь відбудеться сьогодні, 11-го грудня, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на каналі "2+2", а також на ютуб-каналах Динамо та FootballHub.

Ось ми й підійшли до останніх матчів УПЛ у 2023 році. Динамо підходить до нього, тримаючись на шостій позиції у турнірній таблиці, але є шанс піднятись на п'яту – достатньо не програти Оболоні. Завдання ніби й просте, враховуючи перебування "пивоварів" у одному очку від зони плей-офф за виживання, однак всі ми пам'ятаємо шалену перестрілку цих команд влітку.

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І це було праймове Динамо, зі здоровим Ярмоленком і потужним позиційним наступом. Щоправда, вниз тоді тягнула жахлива оборона, однак вже восени "зелено-білі" перемогли гранда в Кубку. Перемогли справедливо, скориставшись проблемами "біло-синіх" у роботі під пресингом – втім, з того часу вони переглянули основи свого футболу.

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Тепер Динамо відмовилось від небезпечних коротких розіграшів, граючи від перехідних фаз. Кияни з дитинства навчені атакувати глибину, мають для цього прекрасний склад і серйозну перевагу в класі для такого стилю. Це допомогло здобути три перемоги поспіль, причому Кривбас і Рух здолали майже без проблем. Ну, і Металіст 1925 заодно прибили.

Хоча остання звитяга продемонструвала і наявність проблем у грі підопічних Олександра Шовковського. Команда все так же обороняється слабенько, неуважно працюючи за орієнтирами – та і сам принцип "швидких флангів" часто передбачає роботу на зустрічних курсах. Що найбільш важливо, працювати від володіння все одно доводиться – а з цим у Динамо все такі ж труднощі, як восени.

Якщо Оболонь припаркується на власній половині, відмовившись від м'яча, то може щось і вийде. "Автобуси" зламуються не через контратаки, а через швидке пересування м'яча – а для цього потрібно швидко сканувати поле, формувати чисельні більшості та розігрувати позиційні переваги. Втім, у підопічних Валерія Іващенка є один важливий нюанс – команда жахливо обороняється.

Більше очікуваних пропущених голів допустив тільки Минай. Якби не голкіпер і марнотратство суперників, то "зелено-білі" пропустили б 28 голів. Але навіть це не рятує Оболонь – безвиграшна серія досягла шести матчів (при чотирьох поразках), голів пропустили аж 13, а забили тільки чотири. І це проти середняків та аутсайдерів. З таким футболом створити ще одну сенсацію проти Динамо буде важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шепелєв, Попов (обидва під питанням), Ярмоленко, Діалло – Прокопенко

Дискваліфіковані: Дубко (Оболонь)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Оболонь

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Оболонь: Рибка – Карась, Вовкун, Лук'янчук – Фатєєв, Мороз, Косовський, Приймак, Осман – Суханов, Краснопір

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 1.30, а на тріумф Оболоні – 13.00. Нічию оцінили коефіцієнтом 5.60.

Фахівці очікують на високу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.65, аналогічний тотал менше – 2.25. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 2.00, а Сергія Суханова – на 4.00.

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